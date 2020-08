Insegnante di Fuorigrotta muore a 57 anni senza patologie pregresse: era positiva al Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) Una Insegnante di Fuorigrotta è morta dopo un iniziale ricovero presso l’ospedale San Paolo: era positiva al Coronavirus. La notte tra il 25 e il 26 agosto, una Insegnante di 57 anni di Fuorigrotta, senza patologie pregresse, è stata ricoverata presso l’ospedale San Paolo per una ecografia cardiaca a seguito di un malore dovuto a … Leggi su 2anews

mauro_crescenzo : Morte la vedova di don Antonio e un’insegnante di Fuorigrotta - lupettorosso76 : RT @NapoliToday: #Cronaca #Fuorigrotta Coronavirus, muore insegnante di Fuorigrotta: aveva 57 anni e nessuna patologia pregressa https://t.… - NapoliToday : #Cronaca #Fuorigrotta Coronavirus, muore insegnante di Fuorigrotta: aveva 57 anni e nessuna patologia pregressa… -

Ultime Notizie dalla rete : Insegnante Fuorigrotta

