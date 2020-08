Iniziata la distribuzione di gel e mascherine per le scuole Contenimento del corona virus: annuncio del capo dipartimento ministeriale (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha preso il via la distruzione di mascherine e gel igienizzante presso le scuole. Le consegne saranno effettuate presso la sede principale delle istituzioni scolastiche nelle fasce orarie che vanno dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo ha annunciato il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione ai dirigenti scolastici e agli Uffici scolastici regionali. (tgcom24) L'articolo Iniziata la distribuzione di gel e mascherine per le scuole <small class="subtitle">Contenimento del corona virus: annuncio del capo dipartimento ministeriale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

