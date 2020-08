Influenza, aumentano i vaccini offerti dal pubblico. Ma scarseggiano quelli per chi non è a rischio (Di giovedì 27 agosto 2020) Per abbassare il numero di persone con sintomi simili al Covid, il ministero della Salute ha esteso la copertura a partire dagli over 60. Le Regioni hanno acquistato il 40% delle dosi in più. Le aziende hanno aumentato la produzione. Ma Federfarma denuncia: "Un milione di... Leggi su repubblica

In attesa del vaccino contro il Covid, si punta su quello contro l’influenza. Le dosi acquistate dalle Regioni sono aumentate del 40% rispetto al 2019, con il Lazio che ha addirittura raddoppiato la q ...

Svelati gli scenari per l'Italia: che cosa accadrà in autunno

La pandemia di coronavirus è ancora lontana dall’esaurirsi. Nella giornata di ieri, in Italia, si sono contati 878 nuovi positivi e quattro decessi. Dall’inizio dell’incubo a oggi, il Covid-19, ha con ...

