Influenza, allarme dei farmacisti «Almeno 1,2 milioni senza vaccino» (Di giovedì 27 agosto 2020) La denuncia arriva da Federfarma, che dopo aver raccolto le segnalazioni di buona parte delle 18 mila farmacie associate, ha verificato con le aziende farmaceutiche che «non c’è disponibilità per il pubblico». Leggi su ecodibergamo

QdSit : A lanciare l’allarme è @FederfarmaITA. C'è il rischio che questo autunno le dosi di vaccino antinfluenzale non sara… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Influenza, allarme di Federfarma: mancano vaccini in farmacia #coronavirus - MiTomorrow : Con la riapertura delle scuole e l'arrivo dell'influenza, i pediatri avranno davanti a loro una sfida notevole: com… - antibo_ : @LucaBizzarri La media della mortalità per malattie legate alla influenza e polmonite è in linea dal 2017 ad oggi.… - pepppe772 : RT @Davide_Bianchi_: @AzzurraBarbuto La strategia è ormai chiara: tirare l'emergenza ed il terrorismo fino all'arrivo dell'influenza stagio… -

Ultime Notizie dalla rete : Influenza allarme Influenza, allarme di Federfarma: mancano i vaccini in farmacia TGCOM L'allarme dei farmacisti: temiamo una carenza di vaccini antinfluenzali

Giovanni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo condivide l'allarme nazionale che riguarda anche la nostra provincia e precisa che sta attivamente partecipando ai tavoli che l'ASST ha ...

Allarme pediatri: «La rete non regge, mille bambini per ogni medico»

«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...

Giovanni Petrosillo, presidente di Federfarma Bergamo condivide l'allarme nazionale che riguarda anche la nostra provincia e precisa che sta attivamente partecipando ai tavoli che l'ASST ha ...«Ho oltre 1.200 piccoli pazienti in cura. Sarà un autunno difficile. A pensarci, lo ammetto: tremo un po’». Roberto Marinello, pediatra di famiglia e consigliere della sezione lombarda della Società i ...