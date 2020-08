IndyCar Mid Ohio verso il recupero a settembre (Di giovedì 27 agosto 2020) La IndyCar Series vuole recuperare il doppio round di Mid Ohio per il mese di settembre. La gara di Lexington, inizialmente prevista per agosto e poi slittata per ragioni sanitarie, ora ha una data alternativa nel weekend tra l’11 ed il 13 settembre. La federazione americana, così come l’organizzatore Green Savoree Promotions, non lo hanno ancora confermato ufficialmente, ma secondo la rivista Racer, la notizia è confermata. IndyCar, slitta la gara di Mid Ohio Tutto è naturalmente subordinato alle autorità sanitarie dello stato dell’Ohio, le quali dovranno dare il via libera per disputare l’evento a porte aperte. E’ in programma, infatti, di ospitare un numero limitato di ... Leggi su sport.periodicodaily

