Incidente in moto muore infermiere 44enne

L'Aquila - Un Incidente mortale si è verificato dopo le 12.30 nell'Aquilano sulla Sp che collega Rocca Calascio a Castel del Monte dove un uomo di 44 anni, Angelo Petrucci, infermiere all'ospedale San Massimo di Penne, mentre era alla guida di una moto, assieme a dei colleghi, anche loro sanitari nell'ospedale vestino, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Soccorso dai colleghi e poi dai sanitari del 118, è stato verricellato e caricato sull'elisoccorso, morendo però durante il tragitto e giungendo però privo di vita all'ospedale di Pescara, a causa delle gravi ferite riportate. La salma è stata trasferita nell'obitorio del "Santo Spirito"

