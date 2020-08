Incendi Sardegna: a fuoco 1000 ettari nel Cagliaritano (Di giovedì 27 agosto 2020) “Le comunità colpite dagli Incendi non devono restare sole, la Regione vuole dimostrare la sua vicinanza e solidarietà ai territori che subiscono gravi danni con importanti e tragici risvolti sociali”. Lo ha detto l’assessore regionale dell’Ambiente, Gianni Lampis, visitando stamane le campagne di Mandas (Ca), dove nei giorni scorsi è divampato un Incendio che ha impegnato l’intera macchina regionale per tre giorni, fino alla bonifica: circa 1.100 ettari coinvolti, dei quali 522 di superficie boschiva. “Sono ancora troppi gli Incendi in Sardegna e quello di Mandas è stato uno dei peggiori di quest’anno, oltretutto di difficile gestione per la presenza di un forte vento – ha aggiunto l’assessore Lampis, accompagnato ... Leggi su meteoweb.eu

Allarme incendi stamani nel territorio comunale di Arbus. Un rogo si è sviluppato nella località "Rio Castangias", ma il pronto intervento dei volontari della protezione civile di Arbus ha consentito ...

Mandas, sopralluogo della Regione: “Le comunità colpite dagli incendi non devono restare sole”

