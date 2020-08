In un giorno altri 1.367 positivi. Ma mai fatti così tanti tamponi (Di giovedì 27 agosto 2020) Andrea Cuomo Oltre 93mila test, più di 16mila soltanto in Lombardia. Più decessi (13) ma inclusi vecchi casi registrati ieri Il record di ieri nel bollettino di giornata sul fronte Covid-19 - una partita che sembrava vinta e che invece è tornata in bilico - è positivo e riguarda i tamponi. Mai così tanti messi a referto nemmeno durante la fase più calda di marzo e aprile: 93.529. E con ben tre regioni sopra quota 10mila: la Lombardia (16.561), il Veneto (16.102) e l'Emilia-Romagna (10.757). Il record è provocato dal gran numero di test che vengono fatti a chi rientra dalle vacanze, spesso già negli aeroporti e nei porti. Un dato che permette di digerire e «normalizzare» un ulteriore aumento dei casi positivi rispetto a martedì: 1.367 ... Leggi su ilgiornale

