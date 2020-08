"In autunno nelle farmacie vaccini antinfluenzali a rischio" (Di giovedì 27 agosto 2020) Redazione Aumentata del 50% la richiesta. Pregliasco: "Contro il Covid l'obbligo sarebbe la soluzione più efficace" vaccini antinfluenzali a rischio il prossimo autunno, proprio quest'anno che sarebbero indispensabili, secondo gli esperti, per evitare di confondere e sovrapporre i sintomi con quelli del coronavirus e di intasare ospedali e sanità territoriale. L'allarme arriva da Federfarma, l'associazione dei farmacisti titolari. «La vaccinazione antinfluenzale sarà fondamentale per agevolare la diagnosi di Covid-19 e gestire i casi sospetti, soprattutto considerando l'attuale ripresa dell'epidemia - fa notare Federfarma - Sarà importante vaccinare, oltre i soggetti a rischio, la maggior parte della popolazione attiva per evitare il congestionamento della ... Leggi su ilgiornale

infoitsalute : 'In autunno nelle farmacie vaccini antinfluenzali a rischio' - VincentMele92 : Ho paura che in autunno non ne usciamo più. Non voglio fare allarmismo ma se agli italiani manca il senso di respon… - mermadja : @CobainsWings sei invitata nella mia macchina, abbassa il finestrino e preparati a sentire l'autunno nelle tue narici - solitostronzo : @matteorenzi Il momento è propizio. In autunno i concorsi per assunzioni nelle scuole - YolBlog : THE HAUNTING OF BLY MANOR - questo autunno su #NETFLIX si tornerà nelle atmosfere gotiche create da Mike Flanagan.… -

Ultime Notizie dalla rete : autunno nelle La bellezza dell'autunno nelle sfumature del marrone d.repubblica.it Noi, primo presidio antiCovid

Nonostante la tendenza sia quella di rimettere in discussione tutto, una cosa, in prospettiva futura, è certa: almeno oggi sappiamo dell’esistenza del virus e abbiamo la possibilità di agire con maggi ...

Xbox One X si veste da Wonder Woman 1984 in tre edizioni limitate della console 24

Microsoft ha annunciato tre edizioni limitate di Xbox One X dedicate a Wonder Woman 1984, il film tratto dai fumetti classici della DC Comics in uscita in autunno. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 25/0 ...

Nonostante la tendenza sia quella di rimettere in discussione tutto, una cosa, in prospettiva futura, è certa: almeno oggi sappiamo dell’esistenza del virus e abbiamo la possibilità di agire con maggi ...Microsoft ha annunciato tre edizioni limitate di Xbox One X dedicate a Wonder Woman 1984, il film tratto dai fumetti classici della DC Comics in uscita in autunno. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 25/0 ...