In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) È imminente la pubblicazione della Terza Enciclica di Papa Francesco. Questione di settimane, se non di giorni, mentre il 15 settembre il Papa si rivolgerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Si tratterà di un‘Enciclica sociale ed economica per il mondo post-Covid, un testo di ragione e di cuore con il quale il Pontefice parlerà al mondo dei cambiamenti necessari nell’organizzazione sociale e produttiva, delle necessità di salvaguardare il creato, di farsi carico gli uni degli altri, della sempre più necessaria fratellanza umana.Dopo i potenti gesti profetici della scorsa primavera , quando il Papa da solo si presentò ... Leggi su huffingtonpost

MaricaGusmitta : RT @HuffPostItalia: In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid - LupoNolberto : RT @HuffPostItalia: In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid - HuffPostItalia : In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid - GiorgioPasta : @pandadaria Con 2 figlie più una terza in arrivo ?? ma a dire il vero io preferisco la Franci a Barella ?????? - bossebasta : @PoPaolino Arrivo a dirti che a me il tifoso medio, quello che scrive da mattina a sera solo di Inter, ha squassato… -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo Terza In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid L'HuffPost In arrivo la Terza Enciclica di Papa Francesco sul mondo post-Covid

È imminente la pubblicazione della Terza Enciclica di Papa Francesco. Questione di settimane, se non di giorni, mentre il 15 settembre il Papa si rivolgerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a ...

Galaxy Z Fold 3, Samsung sta già lavorando alla nuova generazione

Lo scorso 5 agosto, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovissimo Galaxy Z Fold 2. Si tratta delle nuova generazione dello smartphone pieghevole ideato dall’azienda coreana. Tuttavia, non è passat ...

È imminente la pubblicazione della Terza Enciclica di Papa Francesco. Questione di settimane, se non di giorni, mentre il 15 settembre il Papa si rivolgerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a ...Lo scorso 5 agosto, Samsung ha presentato ufficialmente il nuovissimo Galaxy Z Fold 2. Si tratta delle nuova generazione dello smartphone pieghevole ideato dall’azienda coreana. Tuttavia, non è passat ...