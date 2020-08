Il Viminale fa ricorso contro Musumeci? Lamorgese verso una clamorosa batosta. Il giurista: "Sui migranti ha ragione lui" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Viminale ha depositato il ricorso al Tar della Sicilia contro l'ordinanza del governatore Nello Musumeci, che imponeva entro le 24 dello scorso lunedì lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza per motivi sanitari. La mossa del ministro Luciana Lamorgese avviene beffardamente nel giorno in cui è stata comunicata la positività al coronavirus di un agente del XI Reparto Mobile di Palermo impegnato proprio nel centro di Lampedusa, che ospita il quadruplo dei migranti consentiti, a conferma dunque di una situazione fuori controllo come denunciato dal governatore. Secondo il Ministero degli Interni, l'ordinanza di Musumeci sarebbe illegittima "perché avrebbe effetti su altre ... Leggi su liberoquotidiano

infoitinterno : “Difendo il diritto di tutti”, Musumeci firma la diffida. Viminale prepara ricorso - tempostretto : Un nuovo articolo: ('Difendo il diritto di tutti', Musumeci firma la diffida. Viminale prepara ricorso) è stato pub… - PrincipiFranco : RT @riktroiani: Il #Viminale prepara il ricorso al Tar contro l'ordinanza di #Musumeci. Sarà un giudice a stabilire se il Governatore può o… -