Il tragico finale de Le Ragazze del Centralino è stato suggerito dalle attrici: “Ci hanno ascoltato” (Di giovedì 27 agosto 2020) Il finale de Le Ragazze del Centralino, così epico e drammatico, ha visto le sue protagoniste pienamente d'accordo con la scelta di dare una conclusione drastica alla storia delle centraliniste di Madrid. Anzi, sono state proprio loro a suggerire un epilogo così tragico agli sceneggiatori. SPOILER! La seconda parte della quinta stagione de Le Ragazze del Centralino, la prima produzione originale spagnola di Netflix, ha debuttato quest'estate con i cinque episodi conclusivi della saga in costume, lasciando il pubblico alle prese con un finale emotivo e certamente definitivo (qui la nostra recensione). Il sacrificio umano di Lidia, Marga, Carlota e Oscar per salvare i profughi del regime franchista partiti alla volta della Francia, tra cui i loro ... Leggi su optimagazine

