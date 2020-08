Il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci che prevedeva la chiusura di hotspot e centri per migranti (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente della Terza sezione del Tar di Palermo, Maria Cristina Quiligotti, ha accolto l’istanza cautelare presentata dal Governo e ha sospeso l’esecutività del decreto del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola. La camera di consiglio è stata fissata per il 17 settembre prossimo. L'articolo Il Tar sospende l’ordinanza di Musumeci che prevedeva la chiusura di hotspot e centri per migranti proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

