Il Tar ha sospeso l'ordinanza di Musumeci (ma va?) (Di giovedì 27 agosto 2020) L'ordinanza Musumeci, quella che prevedeva l'allontanamento di tutti i migranti dal territorio della Sicilia vista l'emergenza sanitaria, è stata sospesa dal Tar di Palermo, dopo che il governo aveva fatto ricorso alla giustizia amministrativa. Il presidente della Regione Sicilia, infatti, aveva chiesto – nello scorso fine settimana – di applicare la sua ordinanza entro 48 ore dalla sua emanazione. Il risultato era stato quello del ricorso del governo che aveva chiarito sin da subito come le competenze sulla gestione dei flussi migratori siano dello Stato e non delle regioni. Ordinanza Musumeci sospesa dal Tar: cosa succede ora Dunque, l'ordinanza Musumeci avrebbe sconfinato da ...

