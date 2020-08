“Il suo cuore si è fermato”. Lutto per Tiziano Ferro, la triste notizia annunciata poco fa (Di giovedì 27 agosto 2020) Pessima notizia per Tiziano Ferro. Il suo amatissimo cane Beau non ce l’ha fatta ed è morto in queste ore. L’animale a quattro zampe pochi giorni fa era stato ricoverato d’urgenza a causa di un’emorragia interna improvvisa. Nel post straziante pubblicato sul suo account Instagram, Tiziano raccontava di un’atroce notte in cui aspettava di sapere l’esito di una lunga e difficile operazione a cui si è dovuto sottoporre il suo amico a quattro zampe. L’intervento era andato a buon fine ma il cane era ancora sotto osservazione. Oggi aveva annunciato di averlo rivisto i veterinari che si stanno prendendo cura del Dobermann del cantante hanno permesso ai padroni di salutare il loro amico a quattro zampe che non stava vivendo giorni facili. Il cantante di Latina ha mostrato ... Leggi su caffeinamagazine

