Il report dell’Iss conferma l’aumento progressivo dei contagi. Ma solo il 20,8% dei casi è di importazione. I nuovi focolai sono 490. L’età media dei positivi scende a 29 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) Nella settimana 17-23 agosto, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di Sanità sull’epidemia di Covid-19, “si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 10/8-­‐23/8) di 14.93 per 100. 000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-­‐19/7 e simile ai livelli osservati all’inizio di giugno”. La maggior parte dei casi continua ad essere “contratta sul territorio nazionale (risultano importati da stato estero il 20,8% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio) tuttavia si osserva rispetto alla settimana precedente un aumento di casi importati da altra Regione/PA (dal 2,3% ... Leggi su lanotiziagiornale

MattiaGallo17 : RT @Ruffino_Lorenzo: Momento polemico. Ma perché il report dell'ISS viene sempre passato ai giornali prima di essere pubblicato? Se è pront… - Ruffino_Lorenzo : Momento polemico. Ma perché il report dell'ISS viene sempre passato ai giornali prima di essere pubblicato? Se è pr… - gbrera : RT @Mariax1112: @robymes @WilliamBorrell9 @peppeprovenzano @matteosalvinimi Potrebbe illuminarmi e copiare il link del report dell’ISS con… - Mariax1112 : @robymes @WilliamBorrell9 @peppeprovenzano @matteosalvinimi Potrebbe illuminarmi e copiare il link del report dell’… - micheled2869 : RT @Ruffino_Lorenzo: L'ISS nei suoi report pubblica questo grafico che ci dice qual è lo stato delle persone trovate positive al momento de… -

Ultime Notizie dalla rete : report dell’Iss Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera