Il referendum e la scatoletta di tonno (Di giovedì 27 agosto 2020) Il referendum del 20 settembre non verte sul numero dei parlamentari. Verte sul senso del Parlamento. Non riguarda più una “riforma” -parola inutilmente nobilitante. Riguarda l’idea che del Parlamento hanno e praticano coloro che se la sono intestata. Insomma, a farla breve, è un referendum sulla famosa scatola di tonno da aprire a piacimento dei demagoghi di ieri e di oggi.C’è chi pensa che il Parlamento (e con esso la democrazia fondata sulla rappresentanza) sia un orpello, un inutile fardello pagato a caro prezzo dai contribuenti in cambio di poco più di niente. Dunque, ridurlo a proporzioni più esigue, sfoltirlo, minimizzarlo sarebbe un modo per far di conto e far tornare i conti. Un fatto di quantità, appunto. In una parola, appunto, una scatoletta ... Leggi su huffingtonpost

