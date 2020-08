Il rarissimo selfie della figlia vip davanti allo specchio. I suoi genitori sono famosissimi (Di giovedì 27 agosto 2020) Non si fa vedere praticamente mai, ma nelle scorse ore la figlia vip si è fatta ammirare sui social network e in particolare sul suo account Instagram. Stiamo parlando di Bella Cruise, la figlia maggiore di Tom Cruise e di Nicole Kidman. Insieme al fratello Connor di 25 anni, la ragazza è stata adottata dai due attori quando erano sposati. Una volta che la coppia si è separata ed ha proseguito la propria vita in modo diverso, lei ha deciso di andare a vivere con suo padre. Ma è stata poco attiva. Infatti, ha preferito vivere decisamente distante dai riflettori e da qualsiasi telecamera. A livello professionale è un’artista e vive nella capitale inglese Londra. Non ha assolutamente avuto mai intenzione di seguire le orme dei genitori, infatti il mondo cinematografico è ben lontano dalla sua ... Leggi su caffeinamagazine

