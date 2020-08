Il racconto del deputato grillino Vignaroli: 'Sono positivo al covid. Anche io ero in Costa Smeralda' (Di giovedì 27 agosto 2020) Il coronavirus colpisce Anche Stefano Vignaroli, deputato romano del M5S ed esponente della vecchia guardia del Movimento. 'Sono positivo al #covid. La Costa Smeralda ha lasciato il segno Anche a me. ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : racconto del 70 anni di Rashomon, il film che cambiò il racconto del cinema Formiche.net Grant Morrison racconta il suo Flash: "Più Ritorno al Futuro che un film di supereroi"

Nel corso di una recente intervista Grant Morrison, celebrato autore di fumetti dal fortunato passato DC Comics, ha parlato di come sarebbe stata la sceneggiatura del suo Flash, l'atteso cinecomic con ...

Storie e cronache di migranti che parlano alla legge del cuore

La voce dei migranti, ma anche di chi li accoglie e di chi li ostacola è entrata imperiosa fra i temi di attualità nella programmazione della 26a edizione del Film Festival della Lessinia, che all’arg ...

