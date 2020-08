Il post della candidata sindaco di Fratelli d’Italia: “Il Covid è chimico, Briatore è stato infettato di proposito perché aveva criticato il governo” (Di giovedì 27 agosto 2020) candidata sindaco di Fratelli d’Italia: “Covid è qualcosa di chimico, Briatore è stato punito” Teodora Tiziana Rizzo, candidata sindaco di Fratelli d’Italia al comune di Latiano, in provincia di Brindisi, si è detta convinta che il Covid sia qualcosa di chimico, che è stato programma per infettare di proposito Flavio Briatore, il quale sarebbe stato punito per aver criticato il governo. L’aspirante primo cittadino ha scritto i suoi pensieri in un lungo post, pubblicato il 25 agosto sul suo profilo Facebook, e successivamente ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : post della Ibrahimovic, post per il Milan: "La calma prima della tempesta" Tuttosport La grande corsa all’Isee per avere i bonus prosciuga i fondi per i Caf

Tutti in fila per l’Isee 2020. L’indicatore della situazione economica del nucleo familiare serve per poter accedere al bonus vacanze e alle diverse forme di sostegno al reddito messe in campo contro ...

RCEP importante per la ripresa post-COVID (2)

(XINHUA) - HANOI, 27 AGO - I ministri hanno riconosciuto l'"importanza fondamentale" del RCEP "alla luce delle continue incertezze", sottolineando il "ruolo significativo" dell'accordo nel contribuire ...

