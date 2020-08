Il pilota attraversa l’uragano Laura: il video ripreso dalla cabina è spettacolare (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uragano Laura è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa“, con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas, negli Usa meridionali. I residenti che non hanno rispettato l’ordine di evacuazione devono fronteggiare onde potenzialmente alte più di sei metri. La tempesta ha toccato terra poco dopo l’una del mattino (ora locale) a Cameron, in Louisiana, secondo il National Hurricane Center, che ha avvertito in precedenza che si tratta di una tempesta alla quale non si può sopravvivere (“unsurvivable”). I venti hanno una velocità massima di 240km orari, ma le raffiche possono essere ancora più potenti. Il video, postato dall’account Twitter di Tropical Nick Underwood, è girato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

“Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura, perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio davanti a me“. Si apre così, co ...

Nella carambola scatenatasi, due dei piloti che hanno rischiato di più sono stati Valentino ... perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio ...

