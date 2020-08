Il parroco di Venetico: "Erano una bella famiglia" (Di giovedì 27 agosto 2020) Venetico Marina (Messina), 27 ago. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il piccolo Gioele avrebbe dovuto iniziare il catechismo l'anno prossimo. Nella sua parrocchia, la Chiesa Santa Maria del Carmelo di Venetico Marina, piccolo centro dei Nebrodi dove vivevano Viviana Parisi con il marito Daniele Mondello e il loro bambino di 4 anni. La chiesa, in questo pomeriggio agostano di caldo soffocante, è vuota. Don Cleto D'Agostino, il parroco, arriva poco prima delle 17 in parrocchia. Non ha molta voglia di parlare di Viviana e del suo piccolo, trovati senza vita, nei boschi di Caronia, a oltre 100 km di distanza da qui. Poi cambia idea e, seduti nella parrocchia, racconta all'Adnkronos chi Erano Viviana e Gioele. Daniele Mondello, sua moglie Viviana e il piccolo Gioele "Erano davvero una ... Leggi su liberoquotidiano

