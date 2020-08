"Il mio miglior nemico". Feltri sincero e brutale: chi era davvero Giorgio Bocca (Di giovedì 27 agosto 2020) Il 28 agosto 1920 nasceva in Piemonte Giorgio Bocca, tra i principali protagonisti dell'informazione nazionale. Un uomo di grande valore professionale che ci ha lasciato una eredità giornalistica e letteraria di primissimo piano. Ecco perché Libero desidera celebrarlo, pubblicando una nota di Vittorio Feltri nella quale lo scrittore e l'uomo vengono ricordati con realismo e spirito critico. Speriamo di fare cosa gradita ai lettori, anche quelli che consideravano Bocca un avversario. Avversario politico duro ma rispettabile. Giorgio Bocca era un mio vicino di casa. Abitavamo sulla stessa strada, ossia in via Giovannino De Grassi, in zona Magenta, a Milano. Lo incontravo quasi tutte le mattine, uscendo per andare al giornale. E non mancavamo mai di fermarci per ... Leggi su liberoquotidiano

deantrbloo : a parer mio uno dei miglior cb del 2020 hehe l'album è un boppone come anche la title :) - pemphz33 : ?? A MALINCUORE LASCIO GLI FC OLD TOWER PER RITORNARE NEL MIO RUOLO ORIGINARIO (ATT DAL LONTANO FIFA 12) GIOCATO FIN… - Sixty_V : E comunque se i Larry si dovesso rivelare non reali noi ci meritiamo un bel po' di candidature a premi vari, ok? Vo… - _DoIEvenExist : Il mio preferito in assoluto ha riaperto e ovviamente riapre con dogtooth anziché Tenet a dimostrazione che è il mi… - GHERARDIMAURO1 : RT @_DAGOSPIA_: GIORGIO BOCCA, IL MIO MIGLIOR NEMICO – FELTRI: RIMASE FASCISTA PER TUTTA LA SUA ESISTENZA... -

Ultime Notizie dalla rete : mio miglior Victoria Beckham: "David è un grande fan del primer dorato. È il mio miglior modello" d.repubblica.it Vittorio Feltri sincero e brutale su Giorgio Bocca: "Chi era davvero il mio miglior nemico"

Avversario politico duro ma rispettabile. Giorgio Bocca era un mio vicino di casa. Abitavamo sulla stessa strada, ossia in via Giovannino De Grassi, in zona Magenta, a Milano. Lo incontravo quasi ...

La Formula 1 torna a Spa e omaggia Hubert. Leclerc: “Difficile rimettere piede qui”

Per sempre nei nostri cuori fratello”), i ricordi del ferrarista Charles Leclerc, che l’anno scorso a Spa fece la pole e vinceva la sua prima gara al dedicandola proprio all’amico francese: “Il mio ...

Avversario politico duro ma rispettabile. Giorgio Bocca era un mio vicino di casa. Abitavamo sulla stessa strada, ossia in via Giovannino De Grassi, in zona Magenta, a Milano. Lo incontravo quasi ...Per sempre nei nostri cuori fratello”), i ricordi del ferrarista Charles Leclerc, che l’anno scorso a Spa fece la pole e vinceva la sua prima gara al dedicandola proprio all’amico francese: “Il mio ...