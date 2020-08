Il Manchester City torna alla carica per Bonucci | la risposta del difensore della Juventus

Bonucci ha fatto la sua scelta e ha declinato la proposta del City senza neanche sedersi al tavolo "forte anche del rinnovo ottenuto lo scorso anno a novembre". Non solo il mercato in entrata. Dopo aver messo le mani su Weston McKennie, centrocampista classe 1998, la Juventus ha a che fare anche con le voci sulle possibili cessioni. Le ultime riguardano Leonardo Bonucci, che dopo l'addio al bianconero per la complicata annata al Milan ha "rischiato" di salutare di nuovo Torino.

