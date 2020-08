Il look del giorno, i mocassini con il tacco (a gamba nuda) (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime settimane dei saldi l’attenzione si focalizza sulle scarpe. Serve un modello adatto al periodo di transizione e i mocassini con il tacco sabot di Lanvin sono l’elemento perfetto da aggiudicarsi o da imitare. I mocassini sabot della collezione primavera estate 2020 di Lanvin. I mocassini con il tacco, come si portano Il mocassino di tendenza è in versione sabot e con il tacco/scultura come quello visto nella sfilata Lanvin primavera estate 2020. Realizzato in cuoio bicolore, ha la fibbia piatta in metallo dorato e la silhouette a punta con suola squadrata. L’abbinamento di tendenza? I tailleur maschili lievemente over-size in nuance neutre dai beige ai sabbia, dai tortora al khaki e al grande classico del rientro in ufficio: il Blu Oltremare. ... Leggi su iodonna

Il look del giorno, il vestito blu mini, plissé e romantico

I maxi dress dei mesi caldi ora lasciano il posto agli abiti corti, sempre in versione fluttuante ma con un tocco Eighties. Un concept di tendenza interpretato alla perfezione nel vestito blu in tessu ...

I maxi dress dei mesi caldi ora lasciano il posto agli abiti corti, sempre in versione fluttuante ma con un tocco Eighties. Un concept di tendenza interpretato alla perfezione nel vestito blu in tessu ...