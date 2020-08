Il discorso di Mike Pence alla convention repubblicana: «Abbiamo bisogno di altri 4 anni di Trump alla Casa Bianca» – Il video (Di giovedì 27 agosto 2020) «Abbiamo bisogno di altri 4 anni di Donald Trump alla Casa Bianca». È questo il messaggio che h voluto lanciare il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence. alla convention repubblicana dal Fort McHenry, Baltimora. «Make America great again, again» («Rendiamo grande l’America di nuovo, di nuovo»), ha aggiunto Pence nel suo speech. Una citazione dello slogan di quattro anni fa. Peccato che allora il riferimento era a “rifare” l’America dopo otto anni di opposizione, non dopo quattro di amministrazione del repubblicano ... Leggi su open.online

Il repubblicano Mike Pence, vice presidente in carica da riconfermare per le elezioni USA 2020, attacca il candidato presidente democratico Biden e lo fa con efficaci riferimenti mitologici: “un caval ...27 agosto 2020 Il vicepresidente degli Usa Mike Pence ha accettato formalmente la nomination da parte del Partito Repubblicano a correre come vice di Donald Trump alle elezioni presidenziali di nove ...