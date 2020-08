Il deputato romano M5s Vignaroli: "Sono positivo al covid. Ero in Costa Smeralda" (Di giovedì 27 agosto 2020) Il coronavirus e l’estate in Sardegna “colpiscono” anche Stefano Vignaroli, deputato romano del M5S ed esponente della vecchia guardia del Movimento.“Sono positivo al #covid. La Costa Smeralda ha lasciato il segno anche a me. Sono in quarentena da diversi giorni ormai e ho fatto bene a esser sospettoso pur non avendo avuto inizialmente dei sintomi”, spiega in un post su Facebook lo stesso Vignaroli.“Sto più o meno bene. Anzi dentro ho una fiamma che da tempo non sentivo e sorrido perché Sono fortunato e a breve potrò tornare libero di muovermi, ho tante cose da fare e da vivere”, scrive il deputato. Leggi su huffingtonpost

