Il Covid-19 non minaccia solo l'uomo: "Molte specie animali vulnerabili al virus" (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è solo l’essere umano ad essere a rischio contagio da Covid-19. Dal virus, infatti, sarebbero infettabili anche diverse specie animali, soprattutto primati ma anche balene e delfini. È quanto emerge da uno studio condotto attraverso l’analisi del genoma di 410 tipo di vertebrati, pubblicato sulla rivista Pnas.Esistono già rari casi documentati di infezione da nuovo coronavirus in gatti, cani e tigri, ma sono pochi i dati relativi al rischio per animali. Un team internazionale di ricercatori ha utilizzato l’analisi genomica per confrontare il principale recettore cellulare per il virus - l’enzima di conversione dell’angiotensina-2 (Ace2) - in 410 diverse specie di vertebrati. ... Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : Quello che non torna nella vicenda del ricovero di Briatore al San Raffaele. - NicolaPorro : Tutti quelli che godono per il Covid di #FlavioBriatore il virus ce l'hanno nel cervello. E per loro non ci sarà ma… - marattin : Il commissario Ue al commercio (delega cruciale perché esclusiva Ue) si è dimesso perché ha partecipato ad una cena… - XERDAN_Design : RT @SardegnaG: E ora la #scuola rischia di non riaprire: troppi #positivi tra i prof #Covid - Eif777 : RT @CesareSacchetti: La Reuters riporta che i test della società cinese BGI Genomics hanno dato moltissimi falsi positivi in Svezia. Questi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Long Covid, la sindrome post coronavirus: febbre e perdita di memoria per mesi Corriere della Sera Ore in coda fuori dalle cliniche per un tampone. Ma in Sardegna il tracciamento resta un caos

AAA potenziale asintomatico da Covid cercasi. AAA potenziale contagiato in Costa Smeralda si faccia avanti. Parola d'ordine: rintracciarli tutti. Uno per uno. Chi è ancora sull'isola e chi ha ballato ...

Bus e treni pieni a metà? Un alunno su tre a piedi (o servono cento milioni)

Governo impreparato. All'esito dell'incontro sulla riapertura delle scuole al tempo del Covid, il giudizio pare questo, e il governatore Attilio Fontana non lo nasconde. «Dal governo solo dubbi e ince ...

