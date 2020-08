Il costo del negazionismo: 20mila firme per chiedere l’allontanamento di Sgarbi dal museo di Trento e Rovereto (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto) Il Mart è il museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Secondo i documenti pubblicati sul sito di questa struttura, il suo comitato scientifico è composto da tre componenti: c’è la consigliera Dalia Macii, il vicepresidente Silvio Cattani e poi il presidente, Vittorio Sgarbi. Ed è proprio questo incarico che negli ultimi giorni ha cominciato a essere in bilico. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di Trento ha dichiarato ammissibile una petizione che ha quasi raggiunto le 20mila firme per chiedere l’allontanamento del critico d’arte dal museo dopo la sue prese di posizione sulla pandemia da Coronavirus. ... Leggi su open.online

