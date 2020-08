Il Coronavirus spaventa l’India: nuovo record contagi (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – L‘India ha registrato un record di 75.750 contagi giornalieri di Coronavirus. Il nuovo bollettino delle autorità sanitarie porta a oltre tre milioni, per la precisione 3.310.234, le persone che si sono ammalate di covid-19 dall’inizio della pandemia. Di queste, circa 2,5 milioni sono guarite, precisa il Ministero della Salute. I morti delle ultime 24 ore sono 1.023, per un totale di 60.472 decessi dall’inizio della pandemia. Al momento sono circa 725milai casi attivi nel Paese asiatico. Francia, 19 dipartimenti tornano zona rossa – Il Governo francese ha inserito 19 nuovi dipartimenti nella zona rossa (circolazione attiva del virus) oltre a Parigi e Bouches du Rhone. Lo ha reso noto il premier Jean Castex. Il governo rileva una “impennata indiscutibile ... Leggi su quifinanza

romi_andrio : RT @il_piccolo: #Balcani #Coronavirus La quarantena non spaventa i turisti sloveni in Croazia - Danae0308 : RT @Ribelllion: La #Prostatite acuta non spaventa i followers del capitano...?? #SalviniPagliaccio #Santanche #coronavirus #Briatore https… - 007Vincentxxx : RT @Ribelllion: La #Prostatite acuta non spaventa i followers del capitano...?? #SalviniPagliaccio #Santanche #coronavirus #Briatore https… - Ribelllion : La #Prostatite acuta non spaventa i followers del capitano...?? #SalviniPagliaccio #Santanche #coronavirus… - il_piccolo : #Balcani #Coronavirus La quarantena non spaventa i turisti sloveni in Croazia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spaventa Il Coronavirus spaventa l'India: nuovo record contagi Teleborsa Michelazzo: "Al Billionaire gente ammassata, ci spruzzavano aria gelida"

"Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da bal ...

Briatore, Michelazzo: "Al Billionaire gente ammassata"

"Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da bal ...

"Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da bal ..."Al 'Billionaire' la gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da bal ...