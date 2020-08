Il Commissario UE Phil Hogan si dimette dopo aver violato le regole sanitarie sul Covid-19 (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Commissario per il commercio dell’Unione Europea Phil Hogan ha dato le dimissioni in seguito al cosiddetto «golfgate». Il governo irlandese, l’ha infatti accusato di non aver rispettato le regole sanitarie per la prevenzione del Covid-19 dopo che ha partecipato ad una cena di giocatori di golf con più di 80 invitati nella contea di Galway in Irlanda. Inoltre, Hogan è stato anche criticato per non aver fatto la quarantena dopo essere tornato in Irlanda da Bruxelles. «Non ho violato nessuna legge ma avrei dovuto essere più rigoroso», ha detto Phil Hogan. Nel suo comunicato stampa per dare le ... Leggi su giornalettismo

