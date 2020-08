Il Commissario Ue Hogan si dimette dopo una cena senza rispetto delle norme anti-Covid (Di giovedì 27 agosto 2020) “Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario UE per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen”. Dichiara il Commissario UE per il commercio Phil Hogan in una nota.“Stava diventando sempre più chiaro che la controversia sulla mia recente visita in Irlanda stava diventando una distrazione dal mio lavoro di Commissario dell’UE e avrebbe minato il mio lavoro nei mesi chiave a venire” scrive Hogan, “sono profondamente dispiaciuto che il mio viaggio in Irlanda - il paese che sono stato così orgoglioso di rappresentare come funzionario pubblico per la maggior parte della mia vita adulta - abbia causato tanta preoccupazione, disagio e turbamento”.“Ho sempre cercato di rispettare tutti i ... Leggi su huffingtonpost

