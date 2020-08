Il Campidoglio se ne frega dei commercianti. Gasparri asfalta la Raggi (Di giovedì 27 agosto 2020) Ztl sì, Ztl no. La scadenza del 30 agosto si avvicina e il Campidoglio non ha ancora dato segnali di voler prorogare l'apertura delle zone a traffico limitato. Per questo il senatore Gasparri attacca la sindaca Raggi per la scarsa sensibilità nei confronti dell'emergenza commercio. “Il Campidoglio si conferma del tutto insensibile alla crisi del commercio e del lavoro autonomo che sta devastando la Capitale soprattutto in alcune zone. Tra qualche ora verrà ripristinata la ZTL, con una limitazione agli accessi al centro che creerà problemi aggiuntivi a categorie e attività già massacrate dallo smart working e dalle regole sanitarie che ovviamente vanno rispettate soprattutto a causa della pessima gestione della situazione romana da parte ... Leggi su iltempo

La maledizione del 2020 non accenna a placarsi. In aggiunta alle sciagure già capitate, arriva infatti la notizia della ricandidatura a sindaco di Roma di Virginia Raggi. Svanisce così quella flebile ...

