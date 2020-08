Il Brasile ha quasi 212 milioni di abitanti (Di giovedì 27 agosto 2020) È quanto riportato oggi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione, che riferisce il dato aggiornato sulla popolazione nei 27 stati e 5.570 città secondo l'indagine condotta dall'Istituto brasiliano di ... Leggi su ansa

paolapfau : @torregianiAlby Mentre arrivono buggie all'estero su Bolsonaro il nostro Presidente fa tutto che puo per liberarsi… - sardanews : Il Brasile ha quasi 212 milioni di abitanti - iconanews : Il Brasile ha quasi 212 milioni di abitanti - felipenevescr : RT @Ambrasile: #Innovazione ??, #ricerca ?? e #sostenibilità ?? In quasi cinquant'anni, l'@embrapa ha fatto sì che il Brasile diventasse uno… - Ambrasile : #Innovazione ??, #ricerca ?? e #sostenibilità ?? In quasi cinquant'anni, l'@embrapa ha fatto sì che il Brasile diven… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile quasi Il Brasile ha quasi 212 milioni di abitanti - Ultima Ora Agenzia ANSA Il Brasile ha quasi 212 milioni di abitanti

(ANSA) - BRASILIA, 27 AGO - Il Brasile, il Paese più popoloso dell'America Latina, conta 211.755.692 di abitanti, popolazione che è aumentata dello 0,77% rispetto al 2019. È quanto riportato oggi nell ...

Captain Tsubasa Rise of New Champions Recensione: tornano Holly e Benji

Il valore generazionale di Holly e Benji, per il nostro immaginario popolare, è quasi culturale, capace di condizionare intere generazioni. A distanza di decenni dal suo esordio, dopo manga e serie te ...

(ANSA) - BRASILIA, 27 AGO - Il Brasile, il Paese più popoloso dell'America Latina, conta 211.755.692 di abitanti, popolazione che è aumentata dello 0,77% rispetto al 2019. È quanto riportato oggi nell ...Il valore generazionale di Holly e Benji, per il nostro immaginario popolare, è quasi culturale, capace di condizionare intere generazioni. A distanza di decenni dal suo esordio, dopo manga e serie te ...