Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 27 agosto: 102 casi solo a Roma (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo i 162 nuovi positivi di ieri i dati aggiornati sul Coronavirus oggi nel Lazio nel bollettino della Regione: 152 nuovi casi, 102 solo a Roma. C’è un nuovo decesso. Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi 27 agosto I dati sul Coronavirus nel Lazio ieri (dal Messaggero)Intanto mentre non si trova l’accordo con il governatore della Sardegna Solinas per i tamponi a chi rientra dalla Sardegna nel Lazio l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, durante un sopralluogo al drive in del porto di Civitavecchia dove si stanno eseguendo, da venerdì scorso, i ... Leggi su nextquotidiano

