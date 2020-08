"Il Billionaire sì e gli hotspot no?". Senaldi, scacco matto alla sinistra sui migranti | Video (Di giovedì 27 agosto 2020) "Non capisco perché si può chiudere il Billionaire per emergenza sanitaria e non gli hotspot in Sicilia". Pietro Senaldi, in collegamento con L'aria che tira su La7, affronta il tema del coronavirus e dei contagi in crescita sgombrando il campo da ogni ipocrisia. "Il governatore siciliano Nello Musumeci vuole chiudere i centri di accoglienza non perché ospitano gli immigrati, altrimenti li avrebbe già chiusi, ma perché non hanno condizioni sanitarie adeguate, tant'è vero che si trasformano in focolai". "Ognuno vede il problema che ha in casa - spiega il direttore di Libero -: in Sicilia, la percentuale di contagiati tra i migranti in proporzione al resto della popolazione molto più alta rispetto alle altre regioni, a marzo e aprile la Sicilia era Covid-free. Terza e ... Leggi su liberoquotidiano

