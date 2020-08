Il basket fa ritorno in campo nel post-Covid: sabato la prima partita con gli spettatori dopo il lockdown è Reggiana-Fortitudo Bologna (Di giovedì 27 agosto 2020) Torna il basket dopo quasi sei mesi di stop e vengono parzialmente aperti al pubblico i palazzetti. Oggi alle 17 inizia la Supercoppa italiana con Olimpia Milano-Cantù, ma per vedere i tifosi sugli spalti bisogna aspettare sabato sera. La prima gara ufficiale dello sport italiano aperta al pubblico sarà infatti Unahotels Reggiana-Fortitudo Bologna. L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno sarà riempita per il 25% della propria capienza. È già iniziata questa mattina la prelazione per gli abbonati reggiani della stagione scorsa. Veronica Bartoli, presidente della Reggiana, ha commentato: “Noi ci siamo. La prima palla a due post Covid-19 a porte aperte: quella ... Leggi su ilfattoquotidiano

