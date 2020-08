Ignazio Moser stregato da Diletta Leotta | Esplicite attenzioni indesiderate (Di giovedì 27 agosto 2020) La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è ufficiale ormai da diverse settimane proprio come la fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Qualcosa però, sembra accomunare i due neo single tanto che nessuno avrebbe mai pensato di vederli insieme. Diletta Leotta torna a far parlare di sé dopo le lunghe settimane che l’hanno vista protagonista per il presunto flirt insieme al giocatore Zlatan Ibrahimovic che, dopo pochi giorni è stato immediatamente smascherato. Il calciatore infatti, in vacanza in Sardegna non era solo ma bensì con sua moglie mettendo fine alle tantissime dicerie che lo vedevano accanto alla conduttrice. Per Ignazio Moser però, le cose sembrano farsi ... Leggi su giornal

ilgiornale : Ignazio Moser avrebbe dedicato delle attenzioni di troppo a Diletta Leotta in Costa Smeralda e Cecilia Rodriguez no… - Italia_Notizie : 'Ignazio Moser troppo vicino a Diletta'. E così Cecilia ha chiuso il rapporto - MondoTV241 : Diletta Leotta complice nella crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? #DilettaLeotta #CeciliaRodriguez… - ShuShuHC : Ignazio Moser stai calmo a provarci con la Leotta ché se lo sa Scardina ti mette dentro la cassetta della posta. -