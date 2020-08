Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, l’indiscrezione bomba: “ecco perché è finita” (Di giovedì 27 agosto 2020) Pare che sia veramente finita tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il motivo? Moser lo ha rivelato direttamente a Gabriele Parpiglia di Chi. Ecco l’indiscrezione Fonte foto: Getty Images / Getty ImagesSono mesi difficili per le relazioni in casa Rodriguez: prima Belen – e la rottura con Stefano De Martino – e adesso Cecilia, che a quanto pare, si è lasciata con Ignazio Moser. La coppia è scoppiata ad agosto, non reggendo forse la pressione portata dai mesi di convivenza durante il lockdown. Sta di fatto che la ex coppia ha passato le vacanze separate. Ignazio ha raggiunto l’amico di sempre Andrea Damante in Costa Smeralda, dove tra serate in discoteca e ... Leggi su chenews

