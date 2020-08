Ibrahimovic-Milan: cambio di numero in vista? Lo svedese pronto al rinnovo: sui social una foto… misteriosa [FOTO] (Di giovedì 27 agosto 2020) Si attende ancora l’ufficialità del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic col Milan: la società rossonera si è detta ottimista riguardo la firma dello svedese, ma ancora manca qualche dettaglio prima della firma. Intanto Ibrahimovic ha deciso di stuzzicare tutti i fan con una Storia Instagram in stile “Re Leone”, dove indossa una maglia col numero 9. Lo svedese è dunque pronto a cambiare numero e a dire addio al 21 indossato lo scorso anno in rossonero? Su Instagram anche un video che fa pensare ad un imminente rinnovo: “la calma prima della tempesta”, ha scritto Ibrahimovic. I tifosi del Milan fremono. L'articolo ... Leggi su sportfair

AntoVitiello : Fatta. Accordo definitivo raggiunto tra #Milan e #Ibrahimovic. Si è arrivati ad un punto d'incontro tra ciò che chi… - AntoVitiello : Dopo aver raggiunto l’accordo economico definitivo tra tutte le parti, con il sì di #Ibrahimovic all’ultima propost… - AntoVitiello : #Ibrahimovic e il #Milan molto più vicini, dopodiché dovrebbero sbloccarsi anche le altre operazioni di mercato. Settimana calda. - RussianMike31 : RT @OptaPaolo: 2.1 & 2.2 - Il #Milan ha conquistato 2.1 punti in media con il 61% di vittorie e segnato 2.2 reti a partita in Serie A quest… - infoitsport : Milan, Ibrahimovic cambia il numero di maglia? Ecco l’indizio (FOTO) -