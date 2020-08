Ibrahimovic enigmatico su Instagram: «La calma prima della tempesta» – FOTO (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato una frase enigmatica sul proprio profilo Instagram sotto ad una FOTO che lo ritrae in sauna Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, ha pubblicato una frase molto enigmatica sul proprio profilo Instagram sotto ad una FOTO che lo ritrae a rilassarsi in sauna. Probabile che il giocatore voglia ancora mettere un pò sulle spine i tifosi del Milan prima di annunciare il rinnovo proprio con il club rossonero. Ecco le parole scritte dal giocatore: «La calma prima della tempesta» View this post on Instagram The Calm before the Storm A post shared by Zlatan Ibrahimović ... Leggi su calcionews24

