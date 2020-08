Ibra-Milan, un rinnovo annunciato e l’ultimo indizio social (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ancora al Milan: aspettiamo questo benedetto annuncio di un epilogo annunciato. Il rinnovo è sempre stato un passaggio automatico, fin dallo scorso fine settimana. Senza allarmismi ma nel rispetto di una tempistica che aveva bisogno dei normali tempi tecnici. Intanto Ibra si diverte a postare foto e video sui social. L’ultimo è di pochi minuti fa su Instagram: Zlatan in sauna, immagini in rossonero, lo slogan (“La calma prima della tempesta”) che in pratica è una sentenza. View this post on Instagram The Calm before the Storm A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Aug 27, 2020 at 5:37am PDT Foto: instagram ... Leggi su alfredopedulla

