Ibra e il rinnovo Milan: storia di un romanzo scontato. E la chat è salva… (Di giovedì 27 agosto 2020) Nell’estate del “Messi resta” e forse va, oppure del “Thiago Silva a Firenze” e invece va al Chelsea, il tormentone Zlatan Ibrahimovic è stato spettacolarizzato in modo assurdo. Forse per recuperare le perle precedenti (potremmo aggiungerne altre quattro o cinque). Forse per salvare la chat con i suoi compagni, ci avevamo raccontato da Milanello che i dialoghi erano ancora aperti come se dovessero finire da un momento a parte. Macché. Tutto secondo un cliché chiaro da giorni, già dallo scorso fine settimana quando non c’era il minimo dubbio sul prolungamento per una stagione di Ibra. Magari togliendo qualche bonus e aumentando la parte fissa fino a 7 milioni, come aveva chiesto Raiola per una questione di rispetto. La chat è salva, ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciomercato - Gazzetta_it : #Milan, #Ibra firma il rinnovo nel weekend - DiMarzio : #ibra, nuovo rilancio @acmilan e parti adesso vicinissime all’accordo per il rinnovo di contratto @SkySport #calciomercato - PianetaMilan : Le notizie più importanti di giornata! - #calciomercato #Ibrahimovic #Tonali #SempreMilan #Milan - ReylopezReinier : RT @DiMarzio: Accordo totale appena raggiunto tra il @acmilan e @Ibra_official per il rinnovo del contratto fino al 2021 @SkySport #calciom… -