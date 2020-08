Iannone, ecco la nuova fiamma: chi è Soleil Sorge (FOTO) (Di giovedì 27 agosto 2020) Non è certamente un periodo sereno in ambito professionale quello che sta vivendo Andrea Iannone, che non ha potuto prendere parte regolarmente alla partenza della stagione di MotoGp a causa della squalifica per doping che sta scontando. Ma qualche soddisfazione sul piano privato sarebbe arrivata: infatti il pilota sembra aver trovato una nuova donna che gli farebbe battere il cuore. Si tratta di Soleil Sorge, bellissima influencer ed ex “naufraga”, nonché ex fidanzata di Jeremias Rodriguez , miglior amico di Iannone e suo ex “cognato” ai tempi in cui il pilota era fidanzato con Belen. Leggi su sportface

