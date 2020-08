I Watt vincono il Festival di Castrocaro 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Greta Elisa Ravelli Rampoldi (Watt) - Castrocaro 2020 Sono i Watt i vincitori della 63° edizione del Festival di Castrocaro. Al termine di un’unica serata, condotta da Stefano De Martino in diretta su Rai2 dal Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il gruppo milanese si è infatti imposto sui suoi sette avversari, conquistando di fatto l’accesso all’audizione dal vivo della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo del prossimo anno. Nel corso della kermesse canora, in cui si sono cimentati anche in una cover, i Watt hanno presentato il loro brano Fiori da Hiroshima. Il gruppo è composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli ... Leggi su davidemaggio

