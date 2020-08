I retroscena dell’esonero di Sarri: feeling mai sbocciato con i senatori e rapporto precipitato con Paratici (Di giovedì 27 agosto 2020) E’ finita senza troppi rimpianti l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Nonostante la vittoria dello scudetto, il tecnico non ha convinto la società: troppo pesante l’eliminazione in Champions e le finali perse in Coppa Italia e Supercoppa. Oltre alla crisi di risultati, però, ci sarebbero altri motivi dietro l’esonero dell’allenatore. A fare il … L'articolo I retroscena dell’esonero di Sarri: feeling mai sbocciato con i senatori e rapporto precipitato con Paratici Leggi su dailynews24

