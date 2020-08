I nuovi casi crescono ancora: 1.411 Cinque morti nelle ultime 24 ore (Di giovedì 27 agosto 2020) La situazione in Italia in base al del 27 agosto 2020 . I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.411. Cinque i morti. Nessuna regione si trova a zero contagi. Lazio 'Oggi nel Lazio si ... Leggi su leggo

GiovanniToti : Oggi in #Liguria ci sono 41 nuovi casi positivi #Covid_19, ma calano i pazienti ospedalizzati e in tutta la regione… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, i nuovi casi sono 1.367, i decessi 13 - RegLombardia : #LNews Per il terzo giorno consecutivo non si registra alcun decesso e sono 87 i nuovi guariti e dimessi. A front… - Nerot45888119 : RT @RegLombardia: #LNews Anche oggi non si registra alcun decesso mentre aumentano i guariti e i dimessi (+30). A fronte di 17.964 tampon… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie: in Italia 1.411 nuovi casi e 5 decessi. È ancora record di tamponi… -