I mondi di Serena Rossi: "Io tra musica e cinema. Sanremo? Ci tornerei" - (Di giovedì 27 agosto 2020) Paolo Giordano L'attrice e cantante al Giffoni Film Festival: "La Bertè mi abbracciò dopo la fiction su Mimì" Difficile pensare a una sola Serena Rossi. Ce ne sono tante, l'attrice, la cantante, la presentatrice. Insomma a 35 anni (che compirà proprio lunedì 31 agosto) è uno dei nomi sul quale puntare per il futuro, se non altro perché lei, napoletana verace, ha idee chiare e forza di volontà: «Ho iniziato a seminare lungo la strada quando avevo soltanto quattordici anni senza perdere mai la speranza e ora raccolgo i frutti di un affetto gigantesco esploso intorno a me», ha spiegato alla platea del Giffoni Film Festival in scena in questi giorni. E, in fondo, i ragazzi che l'hanno applaudita in questo evento ormai famoso in tutto il mondo sono il pubblico ideale per ... Leggi su ilgiornale

