I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da almeno 20 miliardi (Di giovedì 27 agosto 2020) Si stringono i tempi per la vendita delle attività americane di TikTok. Secondo indiscrezioni sarà completata a breve, nel giro di un paio di giorni, per una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 miliardi di dollari. La novità è che la catena di grandi magazzini Walmart ha annunciato di essersi alleata con Microsoft per comprare la società di proprietà di Bytedance sfilandola all’altro pretendente, Oracle. Intanto è arrivato l’addio a sorpresa dell’amministratore delegato. Kevin Mayer, l’ex veterano di Walt Disney, lascia infatti la piattaforma che ha conquistato milioni di giovani dopo soli tre mesi in carica. In una comunicazione ai dipendenti spiega che il contesto politico è profondamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da… - Noovyis : (I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da alm… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da alm… - MCapisani : RT @fattoquotidiano: I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso offerta da alm… -

Ultime Notizie dalla rete : grandi magazzini I grandi magazzini Walmart si alleano con Microsoft per comprare le attività di TikTok negli Usa: verso… Il Fatto Quotidiano Chiasso piange l’artista Waibl

Si è spento Heinz Waibl (1931-2020), grande amico del M.a.x. Museo di chiasso e del Centro Culturale Chiasso, al quale aveva donato il suo archivio grafico e la sua biblioteca specialistica. Allievo e ...

Heinz Waibl, 'amico del m.a.x. museo e del Centro Culturale'

Da Chiasso, il ricordo del graphic designer scomparso nei giorni scorsi, al quale nel 2014 fu dedicata la mostra 'Il viaggio creativo' Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 88 anni, Heinz Waibl, g ...

Si è spento Heinz Waibl (1931-2020), grande amico del M.a.x. Museo di chiasso e del Centro Culturale Chiasso, al quale aveva donato il suo archivio grafico e la sua biblioteca specialistica. Allievo e ...Da Chiasso, il ricordo del graphic designer scomparso nei giorni scorsi, al quale nel 2014 fu dedicata la mostra 'Il viaggio creativo' Si è spento nei giorni scorsi, all’età di 88 anni, Heinz Waibl, g ...