I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 27 agosto (Di giovedì 27 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.411 nuovi casi di contagio da coronavirus e 5 nuovi decessi, per un totale di 263.949 casi e 35.463 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti Leggi su ilpost

